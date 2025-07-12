Лавров: КНДР подтвердила однозначную поддержку всех целей СВО

РФ и КНДР также обменялись мнениями о положении дел вокруг украинского кризиса, заявил министр иностранных дел России

ВОНСАН /КНДР/, 12 июля. /ТАСС/. Северокорейская сторона в ходе переговоров подтвердила однозначную поддержку всех целей специальной военной операции и действий российского руководства. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД КНДР Цой Сон Хи в Вонсане.

"Мы обменялись мнениями о положении дел вокруг украинского кризиса, - отметил он. - Корейские друзья подтвердили однозначную поддержку всех целей специальной военной операции и действий российского руководства и российской армии. В свою очередь, мы в очередной раз выразили искреннюю признательность за вклад военнослужащих Корейской народной армии в успешное завершение операции по освобождению Курской области от украинских нацистов и иностранных наемников".

Глава российского внешнеполитического ведомства обратил внимание на то, что предложение об оказании военной помощи в освобождении Курской области исходило от северокорейской стороны. "У нас не было причин отказываться от этого искреннего проявления солидарности, - подчеркнул он. - КНДР сама выдвигает те формы, в которых мы реализуем наш договор о стратегическом партнерстве".