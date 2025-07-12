Лавров: Пхеньян получил приглашение Минска на 3-ю конференцию по евразийской безопасности

При этом глава МИД РФ выразил надежду, что в случае принятия приглашения, для КНДР это "будет хорошим поводом внести свой вклад в эти дискуссии"

ВОНСАН /КНДР/, 12 июля. /ТАСС/. Белоруссия при поддержке России направила приглашение КНДР для участия в третьей конференции по безопасности Евразийской архитектуры, корейская сторона его рассматривает. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД КНДР Цой Сон Хи в Вонсане.

"Мы подтвердили, что очередная, третья конференция на тему Евразийской архитектуры состоится в октябре этого года в Минске. Коллеги наши белорусские при нашей поддержке направили приглашение нашим северокорейским друзьям, они его рассматривают", - отметил глава МИД РФ.

При этом Лавров выразил надежду, что в случае принятия приглашения, для КНДР это "будет хорошим поводом внести свой вклад в эти дискуссии".