Лавров: РФ создаст монумент в память о погибших за Курскую область бойцах КНДР

Глава МИД РФ отметил, что это инициатива российской стороны

ВОНСАН /КНДР/, 12 июля. /ТАСС/. Россия и КНДР скоро увековечат память бойцов Корейской народной армии, погибших за освобождение Курской области. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД КНДР Цой Сон Хи в Вонсане.

"Планируется. Это была наша инициатива, которая была поддержана нашими корейскими друзьями, - сказал Лавров. - Будет создан соответствующий монумент. И также планируется увековечить память о нашем боевом братстве в годы Второй мировой войны, Великой Отечественной войны".

"Рассчитываем, что в самое ближайшее время эти проекты приобретут конкретные очертания, начнут реализовываться", - отметил министр.