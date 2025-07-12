Лавров: новый курорт Вонсан в КНДР может понравиться россиянам

Глава внешнеполитического ведомства обратил внимание на то, что сохраняются определенные "ограничения в силу последствий коронавируса"

ВОНСАН /КНДР/, 12 июля. /ТАСС/. Новый современный курорт Вонсан, недавно построенный и оборудованный в Корейской Народно-Демократической Республике, может вскоре обрести популярность у российских туристов. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД КНДР Цой Сон Хи в Вонсане.

"Вонсан - новый курорт, который был построен очень быстро силами наших корейских друзей и представляет собой очень хороший туристический объект, - отметил он. - Надеюсь, он будет радовать не только местных граждан, но и россиян".

Глава внешнеполитического ведомства обратил внимание на то, что сохраняются определенные "ограничения в силу последствий коронавируса". Вместе с тем он выразил убеждение, что "эти ограничения будут сниматься и туризм обязательно будет развиваться".

"Наши северокорейские друзья заинтересованы в том, чтобы на замечательном курорте Вонсан и на других курортах КНДР было побольше россиян. Не сомневаюсь, что это произойдет", - подчеркнул Лавров.