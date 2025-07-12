Гладков: в Белгородской области выстроена система против злоупотреблений чиновников

Однако нарушения все равно остаются, сообщил губернатор региона

БЕЛГОРОД, 12 июля. /ТАСС/. Система по пресечению злоупотреблений со стороны чиновников выстроена на территории Белгородской области, хотя злоупотребления, безусловно, есть. Об этом в интервью ТАСС сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Злоупотребления, безусловно, есть. Поэтому мы очень благодарны правоохранительным органам, контролирующим, казначейству, контрольному управлению, контрольно-счетной палате. Есть же поговорка: "Кому - война, а кому - мать родная". Если мы не будем контролировать деньги, во-первых, мы получим нецелевое использование, получим претензии, и, во-вторых, ухудшим и отношение людей ко всему происходящему", - сказал он.

Полный текст интервью будет опубликован на сайте ТАСС после 15:00 мск по ссылке: https://tass.ru/interviews/24490453.