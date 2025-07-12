Глава Чувашии предложит кандидатуру Федорова на пост сенатора

Сенатор РФ подтвердил свою готовность работать в команде, сообщил Олег Николаев

ЧЕБОКСАРЫ, 12 июля. /ТАСС/. Кандидатура сенатора РФ Николая Федорова вновь будет предложена на пост сенатора от исполнительной власти Чувашии в случае поддержки действующего главы республики Олега Николаева на выборах. Об этом сообщил Николаев в своем Telegram-канале по итогам встречи с сенатором.

"Принял решение: в случае поддержки моей кандидатуры жителями Чувашии на предстоящих выборах главы региона на должность сенатора от исполнительной власти республики будет предложена кандидатура Николая Васильевича Федорова. Он подтвердил свою готовность работать в команде", - написал он.

Глава Чувашии уточнил, что обсудил вместе с сенатором его подробный отчет о проделанной работе и перспективы развития региона. "Особое внимание уделили комплексной программе развития Чувашия-2030 - это живой инструмент, который мы постоянно совершенствуем и держим на контроле. Новый цикл работы требует от команды максимальной слаженности и нацеленности на результат", - отметил Николаев.

Глава республики поблагодарил Федорова за идеи и конструктивный разговор. "Продолжим совместную работу на благо Чувашии", - добавил он.