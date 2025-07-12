Финалист конкурса "Герои Херсонщины" Владимир Оганесов возглавил Новую Каховку

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо отметил у боевого офицера такие качества, как опыт, ответственность и умение принимать решения в сложных условиях

ГЕНИЧЕСК, 12 июля. /ТАСС/. Финалист кадрового конкурса для участников СВО "Герои Херсонщины", освобождавший Херсон боевой офицер Владимир Оганесов стал главой прифронтовой Новой Каховки. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"Новую Каховку возглавил Владимир Оганесов - один из финалистов нашей программы "Герои Херсонщины". Знаю Владимира как боевого офицера, командира штурмовой группы при освобождении Херсона. За его плечами - Сирия, СВО, орден Мужества и работа с людьми в Каланчаке замглавой муниципальной администрации. Уверен: его опыт, ответственность и умение принимать решения в сложных условиях сейчас крайне нужны Новой Каховке", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.

До этого Новокаховский городской округ возглавлял Виталий Гура. 27 мая Сальдо заявил, что Гура отстранен от должности за недостойное поведение на Мемориале памяти Великой Отечественной войны, а также было приостановлено членство Гуры в партии "Единая Россия". Временно исполняющей обязанности главы Новокаховского округа Сальдо назначил Елену Болотнюю, занимавшую должность заместителя главы округа.