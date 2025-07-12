Вершинин: РФ не удовлетворена итогами работы по меморандуму с ООН о сельхозэкспорте

В то же время дипломат пояснил, что многие задачи не были решены "из-за абсолютно негативной позиции западных столиц", в первую очередь в ЕС

ЖЕНЕВА, 12 июля. /ТАСС/. Российская сторона не удовлетворена результатами работы по реализации меморандума РФ и ООН о содействии продвижению российского продовольствия и удобрений на мировые рынки. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин российским журналистам.

"Оценивая позитивно усилия представителей секретариата ООН по реализации этих договоренности, мы не можем сказать, что удовлетворены результатами", - подчеркнул замминистра. Он отметил, что имеются подвижки, в частности в том, что касается размораживания активов ряда российских компаний. По словам Вершинина, именно к этому вопросу российская сторона привлекала внимание в ходе контактов с западными коллегами в последние годы.

В то же время дипломат пояснил, что многие задачи не были решены "из-за абсолютно негативной позиции западных столиц", в первую очередь в ЕС. Он напомнил, что на протяжении последних трех лет лидеры западных стран неоднократно заявляли о том, что вводимые против России санкции не затронут сельскохозяйственный экспорт и экспорт удобрений, потому что речь идет о продовольственной безопасности. "Оказалось, что все эти заявления не значат ничего. Мы, собственно, увидели, что они не подкрепляются конкретными действиями, по существу санкции работают против российского сельхозэкспорта и удобрений", - сказал Вершинин.

Замминистра также указал на распространенную практику, при которой западные банки перестраховываются и блокируют проведение даже не попавших под запрет операций. Это связано с принципом экстратерриториальности американских санкций, область действия которых распространяется за пределы США. "Поэтому когда у них возникают подозрения или опасения, что они попадут под санкции США, банки на такие операции не идут", - пояснил Вершинин, добавив, что это препятствует обеспечению экспорта российской продукции.

Ранее в Женеве завершились финальные консультации по Меморандуму о взаимопонимании между РФ и секретариатом ООН о содействии продвижению российского продовольствия и удобрений на мировые рынки. В ходе встречи Вершинин и представители ООН обсудили итоги работы по его реализации. Срок действия меморандума истекает в конце июля, его продление изначально не предусматривалось.