Вершинин указал на лицемерие Запада в вопросе продовольственной безопасности

Дипломат уточнил, что на протяжении последних трех лет российская сторона вела с представителями ООН активные дискуссии касательно обеспечения экспорта отечественной сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировые рынки

ЖЕНЕВА, 12 июля. /ТАСС/. Западные страны лицемерят, говоря о том, что считают важной работу по обеспечению мировой продовольственной безопасности, в частности, для развивающихся стран. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин российским журналистам.

По его словам, на протяжении последних трех лет российская сторона вела с представителями ООН активные дискуссии касательно обеспечения экспорта отечественной сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировые рынки. Речь, в частности, шла в том числе о проблемах, связанных с обеспечением перевозок и страхования грузов, а также закупки запчастей. "Все эти проблемы, к сожалению, не решены были, потому что натолкнулись на противодействие западных столиц, которые, лицемерно говоря о том, что продовольственная безопасность для них - дело святое, на деле не были готовы ее обеспечивать", - сказал замминистра.

Он подчеркнул, что Россия остается надежным поставщиком продовольствия на мировой рынок, что подкрепляется цифрами. "Другое дело, что из-за санкций, которые направлены против России, страдают развивающиеся страны, во многом африканские", - пояснил Вершинин. Он указал, что согласно индексу мировых и внутренних цен, цены на продовольствие в ряде африканских стран сильно выросли на фоне того, что на потребителей были переложены расходы на транспортировку и страхование продукции.

"То есть получается, что, желая напакостить России, западные страны бьют по тому, что они объявляют для себя важным - по продовольственной безопасности в мире", - резюмировал замминистра.

Ранее в Женеве завершились финальные консультации по Меморандуму о взаимопонимании между РФ и секретариатом ООН о содействии продвижению российского продовольствия и удобрений на мировые рынки. В ходе встречи Вершинин и представители ООН обсудили итоги работы по его реализации. Срок действия меморандума истекает в конце июля, его продление изначально не предусматривалось.