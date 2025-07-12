Вершинин назвал условие для расширения постоянного состава СБ ООН

Оно требует согласия большинства стран, заявил дипломат

ЖЕНЕВА, 12 июля. /ТАСС/. Увеличение постоянного состава участников Совета Безопасности (СБ) ООН требует согласия подавляющего большинства стран организации, в настоящее время оно отсутствует. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин российским журналистам.

"Мы исходим из того, что такие решения требуют согласия подавляющего большинство стран - членов ООН. Оптимально - консенсуса. Пока этого нет. Мы, Россия, говорим и выступаем все эти годы за то, чтобы такое согласие было достигнуто в ходе переговоров", - пояснил дипломат. По его словам, российская сторона рассчитывает на то, что в СБ ООН могли бы быть более широко представлены страны Африки, Азии и Латинской Америки.

8 июля бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва в ходе государственного визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в южноамериканскую республику заявил, что отсутствие Бразилии и Индии в составе постоянных членов Совета Безопасности (СБ) ООН является недопустимым ввиду изменившейся международной обстановки и необходимости реформирования данного органа. По словам Лулы да Силвы, Бразилия и Индия "обладают исключительным потенциалом", поэтому имеют полное право претендовать на участие в работе СБ ООН.