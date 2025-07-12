Вершинин негативно оценил санкции США в отношении докладчика СПЧ ООН по Палестине

По словам дипломата, российская сторона в целом крайне негативно относится к политике санкций

ЖЕНЕВА, 12 июля. /ТАСС/. Санкции, принятые США в одностороннем порядке в отношении специального докладчика ООН по вопросу о положении в области прав человека на оккупированных палестинских территориях Франчески Альбанезе, являются односторонними и не помогают делу. Об этом ТАСС заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

По словам дипломата, российская сторона в целом крайне негативно относится к политике санкций. "Санкции, которые принимаются односторонне, являются с нашей точки зрения незаконными, потому что меры санкционного плана законно можно принимать только в Совете Безопасности ООН, где формируются единые подходы всех стран, в первую очередь пятерки постоянных членов СБ ООН", - пояснил Вершинин. Он отметил, что меры, принятые в отношении Альбанезе, отражают "политическую позицию Соединенных Штатов по палестинскому вопросу", которая давно известна.

9 июля США ввели санкции в отношении Альбанезе. Как говорится в письме госсекретаря США Марко Рубио, решение о применении этих рестрикций принято им самим. Рубио утверждает, что Альбанезе несет ответственность в том числе за распространение неприкрытого антисемитизма и поддержку терроризма.