Лавров был принят Ким Чен Ыном

Министерство иностранных дел России разместило соответствующее сообщение в Telegram-канале

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в Вонсане был принят председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном. Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства в Telegram-канале.

"Сергей Лавров был принят председателем государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыном", - отмечается в тексте.

Как заявил Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД КНДР Цой Сон Хи в Вонсане, президент России Владимир Путин и Ким Чен Ын постоянно поддерживают связь, личные контакты наверняка будут в будущем.