Врио главы Коми Гольдштейн и еще четыре кандидата зарегистрированы на выборах

Всем кандидатам нужно было пройти муниципальный фильтр и собрать для этого 169 нотариально заверенных подписей муниципальных депутатов, а самовыдвиженцам еще и получить около 6,3 тыс. подписей обычных избирателей

СЫКТЫВКАР, 12 июля. /ТАСС/. Избирательная комиссия Республики Коми зарегистрировала первых пять кандидатов на предстоящие в сентябре выборы главы региона. Успешно прошли муниципальный фильтр врио главы республики Ростислав Гольдштейн, депутат Госсовета Коми Татьяна Саладина, депутат Госдумы Сергей Каргинов, самозанятый Степан Соловьев и учитель физкультуры Александр Касьяненко, сообщил региональный избирком.

"Зарегистрированы пять кандидатов на должность главы Республики Коми", - говорится в сообщении. Так, Гольдштейн был выдвинут на выборы партией "Единая Россия", Татьяна Саладина - от партии "Справедливая Россия - патриоты - за правду", Каргинов - от ЛДПР, Соловьев - от "Зеленой альтернативы", Касьяненко - от "Коммунистов России".

Председатель избиркома Коми Дмитрий Митюшев вручил присутствующим на заседании удостоверения зарегистрированных кандидатов на должность главы Коми - Саладиной и Соловьеву, а они поблагодарили избирком за внимательное и доброжелательное отношение в период выдвижения и регистрации, а также за всемерное содействие в подготовке необходимых документов.

На выборы главы Коми изначально выдвинулись 12 человек, из них 11 предоставили документы на регистрацию. Всем кандидатам нужно было пройти муниципальный фильтр и собрать для этого 169 нотариально заверенных подписей муниципальных депутатов в 15 муниципалитетах региона из 20, а самовыдвиженцам еще и собрать около 6,3 тыс. подписей обычных избирателей.

В ближайшие дни будет решен вопрос о регистрации или отказе в регистрации в отношении остальных кандидатов - это инженер-программист из администрации Сыктывдинского района Коми Артем Синявский, выдвинутый "Российской партией свободы и справедливости", депутат Госдумы от Коми Олег Михайлов от КПРФ, Владимир Горбунов от партии "Родина", самовыдвиженцы, пенсионеры Наталья Гойман из Эжвинского района Сыктывкара и Светлана Игнатова из Усть-Куломского района, местный предприниматель Илья Попов.

В единый день голосования в Коми будут избирать главу республики, новый состав Госсовета региона, а также новые составы муниципальных советов, в том числе в столице региона Сыктывкаре.