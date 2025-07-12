Вершинин: США блокируют восстановление канала расчетов с РФ по оплате агроэкспорта

По словам дипломата, этот вопрос был одним из самых важных на повестке дня в последнее время

ЖЕНЕВА, 12 июля. /ТАСС/. Смена руководства в Вашингтоне не привела к перемене в позиции США касательно вопроса создания специального платежного канала для расчетов по контрактам на поставку российской сельхозпродукции и удобрений. Об этом ТАСС заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

По его словам, этот вопрос был одним из самых важных на повестке дня в последнее время. В частности, рассматривалась возможность установления такого канала между российским Россельхозбанком и одним из банков в США или в Швейцарии.

Дипломат отметил, что вопрос активно обсуждался, в том числе и в ходе ряда консультаций с представителями ООН. Если бы его удалось решить, это "было бы большим шагом вперед". "Заинтересованные структуры, в том числе банковские, говорят, им, тем не менее, нужен зеленый свет, то есть согласие со стороны Вашингтона. До сих пор его нет", - сказал замминистра.

По словам Вершинина, у сторон есть понимание необходимости продолжать диалог по данному вопросу. Он напомнил, что опыт такого канала уже имелся между Россельхозбанком и американским J. P. Morgan в 2023 году в рамках стамбульских договоренностей.

Ранее в Женеве завершились финальные консультации по Меморандуму о взаимопонимании между РФ и секретариатом ООН о содействии продвижению российского продовольствия и удобрений на мировые рынки. В ходе встречи Вершинин и представители ООН обсудили итоги работы по его реализации. Срок действия меморандума истекает в конце июля, его продление изначально не предусматривалось.