Слуцкий обсудил с депутатом из Турции развитие двустороннего сотрудничества

По словам главы комитета Госдумы по международным делам, такие контакты особенно необходимы в условиях меняющегося мира

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий вместе с председателем комиссии турецкого парламента по международным делам Фуатом Октаем подробно обсудили развитие межпарламентского диалога, двустороннего сотрудничества, а также вопросы международной повестки.

"Плодотворно прошел визит делегации комитета Госдумы по международным делам в Турецкую Республику. В ходе переговоров в Анкаре с председателем комиссии Великого национального собрания Турции по внешним связям Фуатом Октаем подробно обсудили развитие межпарламентского диалога, двустороннего сотрудничества с упором на экономический и гуманитарный аспекты, вопросы региональной и международной повестки", - написал он в своем Telegram-канале по итогам встречи.

Политик добавил, что Турция является партнером России по самому широкому спектру взаимодействия, и "такие контакты необходимы, особенно в условиях меняющегося мира". "Будем их развивать и активизировать", - добавил он.