Лавров: РФ и КНДР борются против превращения Евразии в вотчину НАТО

Зло должно отступить, подчеркнул глава МИД РФ

ВОНСАН /КНДР/, 12 июля. /ТАСС/. Москва и Пхеньян вместе борются за то, чтобы Евразийский континент не превратился в вотчину НАТО, зло должно отступить. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Это еще и совместная борьба за правду против лжи. За то, чтобы наш огромный прекрасный Евразийский континент не был превращен в вотчину НАТО, которая явно стремится распространить свое влияние на все евразийское пространство, - сказал министр на официальном приеме, который устроило в честь его визита правительство КНДР. - И мы, и наши корейские друзья хотим, чтобы зло отступило, и предпринимаем целый ряд практических шагов, чтобы это произошло".