Пушков: торговая война Трампа отражает потерю конкурентоспособности США

Председатель комиссии Совета Федерации по информполитике также указал на возникающие торговые дисбалансы, которые президент Соединенных Штатов пытается решить методами, соответствующими принципу "Америка превыше всего"

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Начавшаяся торговая война между США и Европой отражает экономическое ослабление Соединенных Штатов. "Эгоистический империализм" президента Дональда Трампа показывает потерю конкурентоспособности этой страны в сравнении с другими экономиками мира, считает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

"Торговая война между США и Европой все же начинается. Она отражает прежде всего относительное ослабление экономической мощи США в XXI веке", - написал он в своем Telegram-канале.

Политик также упомянул, что "эгоистический империализм" Трампа показывает уже потерянную конкурентоспособность Вашингтона по сравнению с крупными экономиками мира. Пушков также указал на возникающие торговые дисбалансы, в том числе с Европой, которые президент США пытается решить методами, соответствующими принципу "Америка превыше всего".

Настоящей причиной торговой войны сенатор назвал неспособность США держать Европу за счет Вашингтона, на что указывает настойчивость Трампа в вопросах перераспределения расходов на управление и содержание блоков НАТО и его стремление переложить значительную часть расходов на Европу.

"В отличие от периода холодной войны, США уже не имеют достаточно ресурсов, чтобы оплачивать "нерушимый союз" с Европой. Западный альянс как таковой на обозримое время, безусловно, сохранится. Но отныне для США своя рубашка, как говорится, будет намного ближе к телу", - резюмировал политик.

Торговая война США и ЕС

Трамп ранее опубликовал в Truth Social письмо главе Еврокомиссии, в котором говорится, что с 1 августа США "вводят 30-процентные пошлины на товары из Европейского союза, импортируемые в США". В послании подчеркивалось, что новые тарифы будут введены "отдельно от секторальных пошлин", которые составляют сейчас для товаров из ЕС 10%.

В Еврокомиссии заявили, что такие пошлины на европейский экспорт подорвут основные трансатлантические цепочки поставок. В распространенном пресс-службой ЕК заявлении подчеркивается, что "до 1 августа ЕС будет продолжать пытаться добиться соглашения с США, одновременно готовя ответные меры".