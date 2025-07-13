Путин рассказал, что лежит в основе противоречий России и Запада

В основе находится геополитический аспект, отметил президент РФ

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Геополитический аспект лежит в основе противоречий России и Запада, хотя прежде казалось, что нормальным отношениям препятствует коммунистическая идеология СССР. Об этом рассказал журналисту ВГТРК Павлу Зарубину президент РФ Владимир Путин, признавшись, что и сам прежде находился в плену иллюзий относительно этого.

"Многие считают, и я в том числе, как ни странно, <...> считал, что главные противоречия - это [противоречия] идеологического характера", - отметил Путин. Однако и после распада СССР "наплевательское отношение к государственным стратегическим интересам Российской Федерации осталось", добавил он. "Это было завязано на явном желании достичь каких-то геополитических преимуществ, - отметил глава государства. - Более того, я уже, когда стал президентом, тоже не сразу все понял".

По словам президента РФ, несмотря на все попытки донести позицию России, Запад оставался равнодушен к ее интересам и озабоченностям. "Для меня стало очевидно, что идеология имела, наверное, какое-то значение, но все-таки в основе всех этих противоречий лежат геополитические интересы, - заключил глава государства. - Вот это главное, основное".