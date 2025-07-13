Путин заявил, что аутодафе СССР вызвано идеей "стать" Западом

Однако на Западе решили воспользоваться ситуацией и переписать правила "под себя", подчеркнул президент РФ

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Ликвидация СССР была обусловлена желанием советского руководства сделать страну частью западной цивилизации, однако на Западе решили воспользоваться ситуацией и переписать правила "под себя". Это отметил президент РФ Владимир Путин, рассуждая в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным об истоках противоречий РФ и Запада.

"Советский Союз совершил аутодафе, сам себя ликвидировал в том числе - я думаю, я никогда не разговаривал на этот счет со своими предшественниками, - исходя из того, что Россия станет частью так называемого цивилизованного мира, - отметил глава государства. - "Нет", - на Западе решили".

"Советского Союза нет - что нам соблюдать правила в отношении России, которая не обладает такой потенциальной мощью, какой обладал Советский Союз? - описал Путин мотивацию Запада. - Сейчас мы будем - чик-чик - там, для себя чего-то выкраивать, так, как нам хочется".

"И будем жить по правилам, которые придумали сами для себя, игнорируя наши (российские - прим. ТАСС) интересы", - передал президент РФ алгоритм, по которому Запад строил отношения с Москвой после распада СССР.