ЕГЭ и криптовалюта, Никитин и Ким Чен Ын. Главное из графика Путина за неделю

Президент России Владимир Путин на этой неделе пожелал успехов новому министру транспорта Андрею Никитину и передал послание лидеру КНДР Ким Чен Ыну.
С образовательным блоком правительства Путин обсудил итоги ОГЭ, ЕГЭ и победы школьников на международных олимпиадах. А в фокусе встречи с главой Белгородской области были совсем другие, фронтовые победы.
ТАСС собрал главное из событий президентского графика.
Новый и прежний министр
Неделя началась с кадровых перестановок. "Андрей Сергеевич, хочу предложить вам сделать еще один шаг вперед по вашей карьерной лестнице", - обратился Путин к Никитину, который на тот момент был заместителем министра транспорта.
Президент упомянул о личных и деловых качествах Никитина, о его умении добиваться результатов в короткие сроки. "Надеюсь, что вы приложите все свои силы, знания, умения, организаторские способности, для того чтобы решать те важнейшие задачи, которые стоят в этой сфере", - добавил он, и, получив согласие Никитина на новый пост, назначил его и.о. министра.
Стать сразу главой Минтранса Никитин не мог - по регламенту, закрепленному поправкой к конституции в 2020 году, кандидатуры всех членов правительства сначала обсуждаются в парламенте. Но уже на следующий день Дума рассмотрела и утвердила его на пост, а Путин подписал указ о назначении министром. Суммарно процедура заняла чуть более суток.
Всю неделю это была тема № 1 в повестке, но во многом - из-за судьбы Романа Старовойта. Он был освобожден от должности министра транспорта за несколько часов до назначения Никитина - указ опубликовали около 09:15 мск понедельника. А в середине дня тело Старовойта с огнестрельным ранением было найдено на парковке в Одинцовском городском округе. Основная версия следствия - самоубийство.
Сам Путин по этому поводу пока не высказывался. Но его пресс-секретарь Дмитрий Песков говорил, что президенту незамедлительно доложили о произошедшем. "Это не может не шокировать нормальных людей. Естественно, это шокировало и нас тоже", - ответил он на вопрос о реакции Кремля. Но, отказываясь от других комментариев, указал: "Идет следствие. И как раз это следствие призвано ответить на все вопросы".
Доклады финансовой разведки
Во вторник Путин принимал главу Росфинмониторинга Юрия Чиханчина. Глава финансовой разведки рассказывал о борьбе с коррупцией, с финансированием наркоторговли и терроризма, с вовлечением граждан в теневые схемы. Некоторые из этих тезисов особо заинтересовали президента.
"По поводу теневых площадок. Это что за международные теневые площадки?" - уточнил Путин, изучая материалы Росфинмониторинга. Чиханчин пояснил, что эти площадки используют преступники для вывода украденных денег за рубеж.
Когда речь зашла о борьбе с коррупцией, внимание главы государства привлек еще один факт. "Использование криптовалюты в расчетах увеличилось, да?" - переспросил президент. А Чиханчин подтвердил, что в случае с коррупционерами тенденция такова.
В конце встречи они заговорили о золотовалютном рынке, что наверняка заставило инвесторов вслушаться в поисках сигнала. "Я так понимаю, что увеличилось существенным образом использование в расчетах и золотых слитков? Где-то в два с лишним раза", - заметил президент. Чиханчин же посетовал на полную "неурегулированность обращения с золотом".
"Выгодно купить здесь за рубли, вывезти, продать за валюту и опять отконвертировать. Вот на этом игра идет. Цена золота очень высокая сегодня, и разница как раз дает [прибыль]", - пояснил глава финразведки. А Путин уточнил: "Исторический пик цены на золото".
Итоги ЕГЭ и новации в вузах
В четверг в кремлевском кабинете президента собралась "образовательная триада" российского правительства - руководители Минпросвещения и Минобрнауки Сергей Кравцов и Валерий Фальков, а также курирующий вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Чаще Путин проводит рабочие встречи по отдельности с каждым, либо же опрашивает всех по очереди на общем совещании с кабмином. Но в этот раз он решил поговорить с профильным блоком.
"У нас закончилась с вами сдача экзаменов в школе, прошли все выпускные, и сейчас начался другой этап - поступления в специальные учебные заведения - и в средние, и в высшие. Преподаватели школ в отпуска уходят, тем не менее, жизнь продолжается", - с таких слов начал совещание Путин, предложив чиновникам высказаться по всем перечисленным пунктам.
Радостным событием стали победы ребят на международных олимпиадах по естественным наукам. Больше стало в том числе золотых медалей. "Здорово!" - отреагировал глава государства.
Еще из тенденций Путина заинтересовал рост популярности колледжей. В этом году подано уже на 200 тыс. заявлений больше, чем в прошлом. "Ребята идут на рабочие специальности", - заметил глава Минпросвещения. А Путин объяснил, с чем это связано: "Они интересными стали, эти специальности".
Говорили и о других темах, в том числе о внедрении новой модели высшего образования в пилотном режиме, о развитии студенческого, научного и образовательного туризма. Но своих комментариев по этому поводу президент не дал - лишь лаконично поблагодарил докладчиков.
В разрезе энергетики
Были в президентском графике и вопросы энергетики. В понедельник Путин обсуждал их с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Помимо этого речь шла о взаимных инвестициях и промпроизводстве, о расширении межрегиональных и культурно-гуманитарных связей.
На следующий день тему продолжила встреча с главой Русгидро Виктором Хмариным. Говорили о "львиной доле генерации", приходящейся на компанию, о большом коллективе, о тысячах километров линий электропередачи, об итогах прошедшего года и планах на перспективу.
Кто не сдается
Во внутренней повестке неделю завершала встреча с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым. Только открытая, эфирная часть продлилась почти 20 минут.
Несмотря на сложности, связанные с обстрелами ВСУ, экономика региона продолжает развиваться. "В целом хорошие показатели, - сказал президент. - Производительность очень хорошая получается".
В социальной сфере есть над чем работать: количество врачей на душу населения пока ниже общероссийских показателей, уровень зарплат учителей - скромный, отметил Путин. Но оценил и достижения, среди которых - единый стандарт региональных мер поддержки для бойцов СВО.
На память губернатор передал Путину символический подарок. "Владимир Владимирович, для нас ПВО стала нормой жизни. Тяжелые испытания выпали на долю приграничных жителей. Одна из девушек, художница, на осколках С-400 стала рисовать эти картины", - рассказал Гладков, передавая главе государства рисунок.
"Это не осколок С-400. Это крышка", - поправил его Путин, внимательно посмотрев на образец. Гладков кивнул и пояснил, что для жителей Белгородчины этот элемент ПВО - символ одновременно защиты и скорой победы. "Спасибо большое. Передайте автору большое спасибо", - отреагировал президент.
Друзья из КНДР
Во внешней политике неделя завершилась контактами с КНДР. Глава МИД Сергей Лавров отправился в Вонсан и привез Ким Чен Ыну послание от Путина.
"Каждый раз, когда наши высокопоставленные представители, тем более глава внешнеполитического ведомства, посещают [КНДР], конечно, они руководству страны передают послание от Путина", - говорил пресс-секретарь президента, отвечая на вопрос ТАСС.
Ким Чен Ын не остался в долгу и попросил передать "свой теплый привет уважаемому Владимиру Владимировичу Путину".
Что касается перспектив личных контактов - главы государств и так постоянно поддерживают связь, говорит Лавров. Наверняка состоятся и новые встречи, но "когда и где" - решат сами лидеры.