ЕГЭ и криптовалюта, Никитин и Ким Чен Ын. Главное из графика Путина за неделю

Президент России Владимир Путин на этой неделе пожелал успехов новому министру транспорта Андрею Никитину и передал послание лидеру КНДР Ким Чен Ыну.

С образовательным блоком правительства Путин обсудил итоги ОГЭ, ЕГЭ и победы школьников на международных олимпиадах. А в фокусе встречи с главой Белгородской области были совсем другие, фронтовые победы.

ТАСС собрал главное из событий президентского графика.

Новый и прежний министр

Неделя началась с кадровых перестановок. "Андрей Сергеевич, хочу предложить вам сделать еще один шаг вперед по вашей карьерной лестнице", - обратился Путин к Никитину, который на тот момент был заместителем министра транспорта.

Президент упомянул о личных и деловых качествах Никитина, о его умении добиваться результатов в короткие сроки. "Надеюсь, что вы приложите все свои силы, знания, умения, организаторские способности, для того чтобы решать те важнейшие задачи, которые стоят в этой сфере", - добавил он, и, получив согласие Никитина на новый пост, назначил его и.о. министра.

Стать сразу главой Минтранса Никитин не мог - по регламенту, закрепленному поправкой к конституции в 2020 году, кандидатуры всех членов правительства сначала обсуждаются в парламенте. Но уже на следующий день Дума рассмотрела и утвердила его на пост, а Путин подписал указ о назначении министром. Суммарно процедура заняла чуть более суток.

Глава Минтранса Андрей Никитин и президент РФ Владимир Путин © Михаил Метцель/ ТАСС

Всю неделю это была тема № 1 в повестке, но во многом - из-за судьбы Романа Старовойта. Он был освобожден от должности министра транспорта за несколько часов до назначения Никитина - указ опубликовали около 09:15 мск понедельника. А в середине дня тело Старовойта с огнестрельным ранением было найдено на парковке в Одинцовском городском округе. Основная версия следствия - самоубийство.

Сам Путин по этому поводу пока не высказывался. Но его пресс-секретарь Дмитрий Песков говорил, что президенту незамедлительно доложили о произошедшем. "Это не может не шокировать нормальных людей. Естественно, это шокировало и нас тоже", - ответил он на вопрос о реакции Кремля. Но, отказываясь от других комментариев, указал: "Идет следствие. И как раз это следствие призвано ответить на все вопросы".

Доклады финансовой разведки

Во вторник Путин принимал главу Росфинмониторинга Юрия Чиханчина. Глава финансовой разведки рассказывал о борьбе с коррупцией, с финансированием наркоторговли и терроризма, с вовлечением граждан в теневые схемы. Некоторые из этих тезисов особо заинтересовали президента.

"По поводу теневых площадок. Это что за международные теневые площадки?" - уточнил Путин, изучая материалы Росфинмониторинга. Чиханчин пояснил, что эти площадки используют преступники для вывода украденных денег за рубеж.

Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин и президент РФ Владимир Путин © Михаил Метцель/ ТАСС

Когда речь зашла о борьбе с коррупцией, внимание главы государства привлек еще один факт. "Использование криптовалюты в расчетах увеличилось, да?" - переспросил президент. А Чиханчин подтвердил, что в случае с коррупционерами тенденция такова.

В конце встречи они заговорили о золотовалютном рынке, что наверняка заставило инвесторов вслушаться в поисках сигнала. "Я так понимаю, что увеличилось существенным образом использование в расчетах и золотых слитков? Где-то в два с лишним раза", - заметил президент. Чиханчин же посетовал на полную "неурегулированность обращения с золотом".

"Выгодно купить здесь за рубли, вывезти, продать за валюту и опять отконвертировать. Вот на этом игра идет. Цена золота очень высокая сегодня, и разница как раз дает [прибыль]", - пояснил глава финразведки. А Путин уточнил: "Исторический пик цены на золото".

Итоги ЕГЭ и новации в вузах

В четверг в кремлевском кабинете президента собралась "образовательная триада" российского правительства - руководители Минпросвещения и Минобрнауки Сергей Кравцов и Валерий Фальков, а также курирующий вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Чаще Путин проводит рабочие встречи по отдельности с каждым, либо же опрашивает всех по очереди на общем совещании с кабмином. Но в этот раз он решил поговорить с профильным блоком.

"У нас закончилась с вами сдача экзаменов в школе, прошли все выпускные, и сейчас начался другой этап - поступления в специальные учебные заведения - и в средние, и в высшие. Преподаватели школ в отпуска уходят, тем не менее, жизнь продолжается", - с таких слов начал совещание Путин, предложив чиновникам высказаться по всем перечисленным пунктам.

Радостным событием стали победы ребят на международных олимпиадах по естественным наукам. Больше стало в том числе золотых медалей. "Здорово!" - отреагировал глава государства.

Президент РФ Владимир Путин, вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, министр просвещения РФ Сергей Кравцов и министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков © Михаил Метцель/ ТАСС

Еще из тенденций Путина заинтересовал рост популярности колледжей. В этом году подано уже на 200 тыс. заявлений больше, чем в прошлом. "Ребята идут на рабочие специальности", - заметил глава Минпросвещения. А Путин объяснил, с чем это связано: "Они интересными стали, эти специальности".

Говорили и о других темах, в том числе о внедрении новой модели высшего образования в пилотном режиме, о развитии студенческого, научного и образовательного туризма. Но своих комментариев по этому поводу президент не дал - лишь лаконично поблагодарил докладчиков.

В разрезе энергетики

Были в президентском графике и вопросы энергетики. В понедельник Путин обсуждал их с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Помимо этого речь шла о взаимных инвестициях и промпроизводстве, о расширении межрегиональных и культурно-гуманитарных связей.

На следующий день тему продолжила встреча с главой Русгидро Виктором Хмариным. Говорили о "львиной доле генерации", приходящейся на компанию, о большом коллективе, о тысячах километров линий электропередачи, об итогах прошедшего года и планах на перспективу.

Президент РФ Владимир Путин и глава компании "РусГидро" Владимир Хмарин © Михаил Метцель/ ТАСС

Кто не сдается

Во внутренней повестке неделю завершала встреча с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым. Только открытая, эфирная часть продлилась почти 20 минут.

Несмотря на сложности, связанные с обстрелами ВСУ, экономика региона продолжает развиваться. "В целом хорошие показатели, - сказал президент. - Производительность очень хорошая получается".

В социальной сфере есть над чем работать: количество врачей на душу населения пока ниже общероссийских показателей, уровень зарплат учителей - скромный, отметил Путин. Но оценил и достижения, среди которых - единый стандарт региональных мер поддержки для бойцов СВО.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и президент РФ Владимир Путин © Михаил Метцель/ ТАСС

На память губернатор передал Путину символический подарок. "Владимир Владимирович, для нас ПВО стала нормой жизни. Тяжелые испытания выпали на долю приграничных жителей. Одна из девушек, художница, на осколках С-400 стала рисовать эти картины", - рассказал Гладков, передавая главе государства рисунок.

"Это не осколок С-400. Это крышка", - поправил его Путин, внимательно посмотрев на образец. Гладков кивнул и пояснил, что для жителей Белгородчины этот элемент ПВО - символ одновременно защиты и скорой победы. "Спасибо большое. Передайте автору большое спасибо", - отреагировал президент.

Друзья из КНДР

Во внешней политике неделя завершилась контактами с КНДР. Глава МИД Сергей Лавров отправился в Вонсан и привез Ким Чен Ыну послание от Путина.

"Каждый раз, когда наши высокопоставленные представители, тем более глава внешнеполитического ведомства, посещают [КНДР], конечно, они руководству страны передают послание от Путина", - говорил пресс-секретарь президента, отвечая на вопрос ТАСС.

Лидер КНДР Ким Чен Ын и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров © Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

Ким Чен Ын не остался в долгу и попросил передать "свой теплый привет уважаемому Владимиру Владимировичу Путину".

Что касается перспектив личных контактов - главы государств и так постоянно поддерживают связь, говорит Лавров. Наверняка состоятся и новые встречи, но "когда и где" - решат сами лидеры.