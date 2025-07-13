Путин объяснил, почему сначала хотел отказаться от предлагаемого президентства

Много было очень много острых и жизненно важных вопросов для страны, для ее сохранения, развития, отметил президент

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин объяснил, почему 25 лет назад в разговоре с тогдашним лидером страны Борисом Ельциным он сначала заявил, что не готов быть главой государства. Об этом случае его спросил корреспондент ВГТРК Павел Зарубин.

"Для меня, во-первых, это было неожиданно, а во-вторых, ну, пожалуй, да, не хотел, потому что считал, что не готов. Вот с этим было связано. Много было очень острых, сиюминутных и в то же время жизненно важных вопросов для страны, для ее сохранения, развития. Поэтому я, честно говоря, о том, что это для меня значит, конечно, думал, но прежде всего думал о том, как решить те задачи, которые перед нами стоят. И думал о том, удастся ли это сделать, справлюсь ли", - рассказал Путин.