Путин: для РФ вопрос морали и нравственности в политике имеет значение

По словам главы государства, мораль тесно связана с правом

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Вопрос морали и нравственности в большой политике для России имеет значение наравне с геополитическими интересами. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

"Прежде всего, конечно, в большой политике, как вы сказали, работают геополитические интересы, но для нашей страны, для нашего народа, имея в виду его особенности, все-таки вопрос морали и нравственности имеет значение", - подчеркнул он.

Российский лидер также подчеркнул, что с правом тесно связана мораль. В теории права юристы оперируют определенными принципами, один из которых гласит, что право всегда соответствует моральным нормам. В свою очередь, мораль тоже может быть обычным правом, то есть обычаем, который соблюдается всеми членами общества. Таким образом, эти понятия тесно связаны между собой, отметил президент.