Путин рассказал, как написал Мюнхенскую речь и почему она стала своевременной

Президент РФ подчеркнул, что "Россия либо будет независимой и суверенной, либо ее не будет вообще"

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рассказал, что по дороге на Мюнхенскую конференцию по безопасности в 2007 году полностью переписал свою речь, ставшую впоследствии знаковой. В беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным глава государства назвал тезисы, показавшиеся многим на Западе резкими, весьма своевременными.

В Мюнхене Путин раскритиковал однополярный мир с США в роли гегемона, осудил незаконное применение Западом военной силы против неугодных стран и расширение НАТО на Восток, а также подчеркнул роль России в мире.

"Я это свое выступление в Мюнхене написал, пока летел в самолете, - признался Путин. - Пока летели в Мюнхен, я посмотрел предварительный набросок того, что мне подготовили коллеги, отложил в сторону и целиком все переписал". "Я посчитал правильным и своевременным сформулировать нашу озабоченность", - подчеркнул он.

"Я говорил это не для того, чтобы с кем-то поспорить и как-то противопоставить Россию [Западу] - просто мы по-другому жить не можем. Россия либо будет независимой и суверенной, либо ее не будет вообще. И вот это я хотел донести до наших партнеров в надежде на то, что они услышат и как-то скорректируют свое отношение", - объяснил Путин.

Как пояснил глава государства, ему "показалось, что пора все-таки" сказать Западу: "Надо жить дружно, давайте как-то с уважением будем друг к другу относиться, без всякого навязывания своей воли, без попыток подавления другой воли, с учетом интересов всех участников международного общения".

"Поскольку часто [ту речь] вспоминают, видимо, это было все-таки своевременно, - заметил президент РФ, - но, к сожалению, не было услышано".