Путин на неделе проведет совещание по здравоохранению и посетит один из регионов

Кроме того, у президента запланировано совещание с членами правительства по вопросам здравоохранения и демографии

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на предстоящей неделе совершит в числе прочего поездку в один из российских регионов. О планах главы государства сообщил журналист ВГТРК Павел Зарубин в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Кроме того, у президента запланировано совещание с членами правительства по вопросам здравоохранения и демографии. Ранее о двух готовящихся у Путина на ближайшие дни совещаниях сообщал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, при этом одно из них - с подведением итогов выпускных и приемной кампании - уже успело состояться в минувший четверг.

По словам Зарубина, в президентской программе на предстоящую неделю есть и другие мероприятия в Кремле, которые будут анонсированы позднее.