Великобритания не только фальсифицирует историю, но и топчет память о ветеранах Королевских вооруженных сил, отметил председатель комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Посольство Великобритании в Москве, вспоминая об англо-советском соглашении о взаимной помощи 1941 года, пытается приравнять РФ к нацистской Германии. Это является частью антироссийской политики Великобритании, заявил председатель комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев.

Ранее посольство Великобритании в Москве в своем Telegram-канале напомнило о 84-летии подписания англо-советского соглашения о взаимной помощи в борьбе с гитлеровской Германией. При этом, отметили в посольстве, принципы соглашения остаются актуальными и сейчас - "международное сообщество объединяется" для поддержки Украины.

"Вспомнили они о героических страницах прошлого, когда наши страны вместе боролись с коричневой чумой, с циничной целью - чтобы поставить сегодняшнюю Россию на одну доску с нацистской Германией. <…> Поэтому сравнение с нацистской Германией - не случайность, а часть антироссийской политики Великобритании, которую последовательно продолжают ее руководители вне зависимости от их партийной принадлежности", - написал Пискарев в своем Telegram-канале.

Он отметил, что Великобритания не только фальсифицирует историю, но и топчет память о ветеранах Королевских вооруженных сил. Предав историю о союзнических отношениях двух стран, британцы поставляют оружие "засевшим в Киеве неонацистам", добавил депутат.