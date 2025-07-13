МИД: Лавров и Ван И обсудили отношения с США и решение украинского кризиса

Стороны также затронули ирано-израильский конфликт и ситуацию на Корейском полуострове

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Сергей Лавров и глава МИД КНР Ван И обсудили отношения с США и перспективы урегулирования украинского кризиса. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам переговоров в Пекине.

"Стороны также обсудили отношения с США и перспективы урегулирования украинского кризиса в соответствии с принципами Устава ООН во всей их полноте, совокупности и взаимосвязи. Были затронуты другие горячие темы, включая ирано-израильский конфликт и ситуацию на Корейском полуострове", - сообщили в министерстве.

Кроме того, министры выразили удовлетворение позитивной динамикой российско-китайского всеобъемлющего взаимодействия, углубленно обсудили двустороннюю повестку с акцентом на реализацию майского саммита в Москве. "Стороны также коснулись вопросов практического взаимодействия России и Китая, включая их гуманитарную составляющую", - подчеркнули в МИД.

Стороны также обсудили вопросы взаимодействия в рамках Шанхайской организации сотрудничества. "Особое внимание было уделено содержательному наполнению предстоящего заседания Совета глав государств - членов ШОС, а также встречи на высшем уровне в формате "ШОС плюс". Подчеркнута важность укрепления тесной координации между двумя странами на международной арене, в том числе в ООН и ее Совете Безопасности, ШОС, БРИКС, Группе двадцати и АТЭС", - добавили в дипведомстве.

"Главы внешнеполитических ведомств России и Китая подтвердили твердую взаимную поддержку в вопросах, затрагивающих коренные интересы друг друга, включая защиту суверенитета, территориальной целостности и государственного единства во всем его региональном и этническом многообразии", - заключили в российском МИД. Переговоры, как отметили в министерстве, прошли "в присущем российско-китайским отношениям доверительном и конструктивном ключе".

Лавров ранее прибыл в Пекин для участия в заседании Совета глав МИД стран ШОС. Как рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, министр также проведет ряд двусторонних встреч.