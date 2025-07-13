Лавров завершает турне по Азии участием в заседании Совета глав МИД ШОС в Китае

Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, министерское заседание станет ключевым этапом в подготовке саммита

ПЕКИН, 14 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, прибывший накануне в Пекин, примет участие заседании Совета глав МИД (СМИД) стран ШОС. Мероприятие будет проходить 14-15 июля в китайском городе Тяньцзинь.

Китай стал последним пунктом в турне главы российской дипломатии по странам Азии. С 10 по 11 июля Лавров находился в Куала-Лумпуре, где участвовал в заседаниях глав МИД по линии АСЕАН. Из столицы Малайзии он направился с трехдневным визитом в Вонсан - портовый город КНДР, где с 1 июля открыта туристическая зона.

Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, министерское заседание станет ключевым этапом в подготовке саммита ШОС, который состоится так же в Тяньцзине 30 августа - 1 сентября. Участники намерены подробно обсудить нынешнее состояние и перспективы дальнейшего развития деятельности организации. Особое внимание будет уделено актуальной международной и региональной повестке дня, в том числе тематике 80-й годовщины окончания Второй мировой войны и образования ООН.

У главы МИД РФ запланирован ряд двусторонних встреч на полях мероприятия.

Лавров и глава МИД КНР уже провели отдельную беседу в Пекине 13 июля, где обсудили отношения с США, перспективы урегулирования украинского кризиса, а также содержание грядущего саммита ШОС. Китайский министр заверил, что Пекин вместе с Москвой готов вывести организацию на новый уровень.

В ожидании лидерской встречи

И в Москве, и в Пекине не раз отмечали, что двусторонние отношения переживают лучший период в истории. Это во многом стало возможным благодаря личной дипломатии президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, между которыми установилось полное взаимопонимание. Как отмечал сам Лавров, в нынешней непростой и постоянно меняющейся ситуации в мире непрерывный российско-китайский диалог имеет особую значимость.

В этом смысле пред главой МИД РФ стоит масштабная задача по подготовке скорого визита российского лидера в Китай. Ранее помощник президента по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что Путин и Си Цзиньпин условились помимо участия в саммите ШОС в Тяньцзине провести полномасштабные двусторонние переговоры 2 сентября , а 3 сентября в Пекине главы государств вместе поучаствуют в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

Лавров наверняка подробно обсудит с китайской стороной детали предстоящей поездки президента, а с партнерами по ШОС - повестку саммита организации.

Растущие риски в Евразии

ШОС является уникальной диалоговой площадкой по вопросам безопасности в Евразии, где в последнее время возник целый ряд острых угроз. Одна из них - стремление НАТО распространить влияние и диктовать свои условия на континенте. Глава МИД РФ говорил об этой проблеме и в ходе визита в Малайзию на мероприятиях АСЕАН, и во время поездки в КНДР. Ожидается, что Лавров также рассмотрит этот вопрос на заседании в Тяньцзине.

Деструктивные цели Североатлантического блока затрагивают сразу несколько измерений: от намерения внедриться в Азиатско-Тихоокеанский регион и дестабилизировать Центральную Азию до попыток любыми способами затянуть конфликт на Украине. О последствиях этой политики для самого Запада недавно предупреждал глава Минобороны РФ Андрей Белоусов.

"Осознавая неотвратимость поражения, киевский режим делает ставку на террористические акты. При поддержке европейских спонсоров взрывает на российской территории гражданскую инфраструктуру, убивает мирное население. Попытки затянуть военные действия за счет поставок Украине вооружения и наемников повышают угрозу дестабилизации, в том числе в самой Европе", - сказал он на заседании Совета министров обороны ШОС.

Помимо этого, без внимания на предстоящей встрече не останется и тема атак США и Израиля на Иран, который является членом организации. Глава российской дипломатии, скорее всего, поделится с коллегами своими выводами по этой ситуации.

ШОС в центре Евразии

В противоположность западным подходам ШОС продвигает объединительную повестку на Евразийском пространстве. Это созвучно концепции Большого Евразийского партнерства, которую выдвинул Путин. Она предполагает максимально открытое и равноправное обсуждение вопросов общей безопасности государств континента, а также выстраивание тесного взаимодействия интеграционных механизмов.

Так, ШОС активно сотрудничает с ОДКБ и СНГ. По словам Захаровой, среди стран АСЕАН также наблюдается повышенный интерес к контактам с организацией. Это говорит о том, что у ШОС есть значительный потенциал для развития и расширения.

В частности, летом 2024 года национальный координатор Ирана в Секретариате ШОС Мехрдад Киаеи сообщал, что Армения, Азербайджан, Бангладеш, Камбоджа и Шри-Ланка подали запрос на получение статуса страны-наблюдателя. Он тогда отмечал, что организация готова рассмотреть и одобрить эти заявки. А совсем недавно МИД Армении заявил о желании Еревана стать уже полноправным членом ШОС. Такая перспектива, вероятно, тоже будет на повестке министерской встречи.

О ШОС

ШОС была основана 15 июня 2001 года в Шанхае. Сначала в ее состав входили шесть стран: Россия, Казахстан, Киргизия, Китай, Таджикистан и Узбекистан, в 2017 году к ним присоединились Индия и Пакистан, а в 2023 году Иран. В прошлом году на саммите в Астане было принято решение о приеме Белоруссии в состав объединения. В этом году Китай председательствует в ШОС.