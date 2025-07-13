Дмитриев: конструктивный диалог между РФ и США принесет больше пользы

Глава РФПИ добавил, что ошибки и обман бывшего президента Соединенных Штатов Джо Байдена будут исправлены

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Конструктивный диалог между Россией и США принесет больше пользы, чем деструктивный язык давления. Такое мнение выразил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

"Конструктивный диалог между Россией и США всегда принесет больше пользы, чем надоевший и деструктивный язык давления", - написал он на своей странице в Х.

Он напомнил, что настоящий мир, стабильность и глобальную безопасность можно достичь только с помощью сотрудничества.

"Ошибки и обман Байдена будут исправлены - мир заслуживает лучшего", - добавил Дмитриев.