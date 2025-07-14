ГД на этой неделе рассмотрит законопроекты об увеличении госпошлин для мигрантов

В частности, стоимость дубликата патента или разрешения на работу составит 2 100 рублей

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на этой неделе рассмотрят несколько законопроектов, предлагающих увеличить государственные пошлины для мигрантов. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

"На этой неделе приступим к рассмотрению законопроектов, которыми вводятся дополнительные государственные пошлины для мигрантов", - написал Володин.

В рамках планируемых изменений рассматривается корректировка размера государственных пошлин в сфере миграционного учета. Так, обсудят предложения об увеличении до 4 200 рублей стоимости выдачи, переоформления патента или продления срока разрешения на работу. В то же время стоимость дубликата патента или разрешения на работу составит 2 100 рублей.

Кроме того, планируется пересмотреть тарифы на несколько других административных процедур. В частности, речь идет о пошлинах за постановку иностранных граждан на учет по месту временного пребывания, регистрацию по месту постоянного жительства, продление срока временного нахождения на территории РФ, регистрационные действия с транспортными средствами (автомобилями и другими видами транспорта). Такие изменения направлены на оптимизацию работы миграционной службы и повышение качества предоставляемых услуг, уточнил Володин.

"Все это позволит не только увеличить поступление средств в бюджет, но и усилить контроль за мигрантами, устанавливать места их фактического пребывания. Что, в свою очередь, будет способствовать снижению уровня нелегальной миграции", - сообщил Володин.