Молдаване должны стать "пушечным мясом" в ходе боевых действий с российскими войсками по планам альянса, отметили в Службы внешней разведки

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Североатлантический альянс активно готовится задействовать Молдавию в качестве "тарана" в вероятном вооруженном конфликте с Россией. Об этом говорится в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

"НАТО превращает Молдавию в новый военный таран против России, - указано в сообщении. - По поступающей в СВР информации, НАТО активно готовится задействовать Молдавию в вероятном вооруженном конфликте с Россией. В Брюсселе принято решение ускорить трансформацию этой страны в "передовой плацдарм альянса на восточном фланге с учетом продвижения ВС РФ на Украине".

Как отметили в СВР РФ, "закусившие удила натовцы усиленно превращают некогда мирную аграрную республику в военный полигон", стараясь сделать молдавскую территорию пригодной для оперативной переброски натовских войск к российским рубежам. "С этой целью реализуются проекты по переходу на европейскую железнодорожную колею и повышению пропускной способности мостов. Строятся логистические хабы, крупные склады и площадки для концентрации боевой техники", - поясняется в сообщении. Кроме того, аэродромы Маркулешты и Бельцы, расположенные вблизи украинского театра военных действий, модернизируются с прицелом на возможность приема значительного количества боевой и военно-транспортной авиации.

Однако, подчеркнули в ведомстве, главный удар в случае прямого конфликта НАТО с Россией, по замыслу Брюсселя, примут на себя сами молдаване. "Именно они должны стать "пушечным мясом" в ходе боевых действий с российскими войсками. Для этого руководство блока заставляет Кишинев переходить на натовские концепции ведения войны. Молдавскую армию наводняют военными инструкторами из государств альянса. Развертываются профильные учебно-тренировочные центры", - говорится в сообщении.

"Компрадорский режим Майи Санду готов удовлетворять все запросы Запада, лишь бы его не отогнали от "кормушки". Кишинев очень рассчитывает на "материальную и организационную поддержку" государствами НАТО пропрезидентской партии "Действие и солидарность" на предстоящих 28 сентября парламентских выборах", - указали в СВР. Как пояснили в ведомстве, в случае победы Санду обещает натовским лидерам принять решение об отмене предусмотренного в национальной конституции нейтрального статуса Молдавии.

В СВР назвали реализацию такого сценария "началом конца" для Молдавии. "Президента Санду давно и справедливо обвиняют в том, что она планомерно "скармливает" возглавляемую ею страну Румынии, гражданкой которой является. Теперь, однако, становится очевидным, что Санду и ее окружение намерены пойти гораздо дальше, а именно - отдать Молдавию натовцам, с тем чтобы они просто "стерли" ее о Россию. Видимо, людоедская слава Зеленского не дает любительнице гей-парадов и евроинтеграции покоя", - заключили в Службе внешней разведки.

О ситуации в Молдавии

28 сентября состоятся выборы в парламент Молдавии. Полномочия главы государства в стране ограничены, а реальная власть находится в руках правительства, которое назначается парламентским большинством. В октябре 2024 года президент Майя Санду на выборах главы государства внутри страны уступила по числу голосов своему сопернику - выдвинутому социалистами бывшему генеральному прокурору Александру Стояногло. Переизбраться на второй срок ей удалось во втором туре за счет голосования свыше 300 тыс. молдавских трудовых мигрантов, для которых власти открыли более 200 участков в странах ЕС. Лидеры крупнейших оппозиционных партий обвинили Санду в фальсификации выборов, узурпации власти при поддержке западных финансовых доноров и не признали ее легитимность.