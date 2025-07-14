Песков рассказал об ожиданиях от поездки Келлога в Киев

Для Москвы важно, чтобы политик продолжил на Украине посреднические усилия США по урегулированию конфликта, отметил пресс-секретарь президента России

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Россия не имеет ожиданий от визита на Украину американского эмиссара Кита Келлога, однако для Москвы важно, чтобы политик продолжил в Киеве посреднические усилия США по украинскому урегулированию. Это подчеркнул на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В первую очередь, это должны быть ожидания у самого господина Келлога и у украинских собеседников", - заметил представитель Кремля, отвечая на вопрос об ожиданиях от поездки американского эмиссара.

"Для нас же очень важно, чтобы господин Келлог как представитель команды президента [США Дональда] Трампа продолжил усилия по посредническим услугам в рамках российско-украинского урегулирования", - подчеркнул Песков.

Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог ранее поездом прибыл в страну. Политик сообщал, что планирует приехать в Киев и провести на территории Украины неделю. 9 июля Келлог на полях конференции по восстановлению Украины в Риме встретился с Владимиром Зеленским, который затронул тему поставок оружия и систем ПВО Украине. Со стороны Вашингтона звучат противоречивые сигналы насчет объема и условий поставок вооружений Киеву.