Кремль приветствует желание Шереметева переселиться в Россию

В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал рассуждать о том, свидетельствует ли такое желание графа о том, что в Европе не все в порядке

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Кремль получил информацию об обращении графа Петра Шереметева и приветствует желание соотечественника переселиться в Россию. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

"Действительно, наше министерство иностранных дел информировало о том, что было такое обращение господина Шереметева. Мы получили эту информацию", - сказал он.

Песков не стал рассуждать, свидетельствует ли такое желание Шереметева о том, что в Европе не все в порядке. "В порядке или не в порядке, наверное, не нам судить. Наш соотечественник изъявил такое желание, и, конечно, это можно только приветствовать", - пояснил представитель Кремля.

Ранее российское посольство в Париже передало в Москву письмо Петра Шереметева президенту РФ Владимиру Путину, в котором граф заявил о намерении переселиться в Россию. В сообщении дипмиссии отмечалось, что она "поддерживает тесные связи с Петром Петровичем Шереметевым, потомком знатного российского рода, представители которого живут во Франции после Октябрьской революции". В посольстве указывали, что Шереметев выразил "твердое намерение вернуться на родину своих предков - в Россию".

В диппредставительстве отметили, что 93-летний Шереметев, который на протяжении долгих лет возглавлял Парижскую русскую консерваторию имени Сергея Рахманинова, "внес значительный личный вклад в развитие и укрепление российско-французского культурного сотрудничества".

Шереметев - французский и российский общественный деятель, меценат, архитектор и музыкант - родился в 1931 году в Марокко. Он происходит из графской ветви рода Шереметевых. С 1975 года является почетным вице-президентом Франко-российского общества дружбы.