Песков: Россия намерена твердо отстаивать свои интересы в балтийском регионе

Пресс-секретарь президента РФ прокомментировал проведенные Эстонией боевые стрельбы на Балтике

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Россия будет твердо отстаивать свои интересы на Балтике. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Россия твердо намерена отстаивать свои интересы, Россия - это балтийское государство. И Россия намерена твердо отстаивать свои интересы в этом регионе, законные интересы", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, восприняли ли в Кремле проведенные Эстонией боевые стрельбы на Балтике как попытку эскалации.

Представитель Кремля назвал "совершенно очевидной реальностью" то, что страны Балтийского региона занимаются провокациями.