Песков: Россия готова к третьему раунду переговоров, а Украина явно не спешит

Как отметил пресс-секретарь президента РФ, Кремль до сих пор ждет предложений по срокам

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Россия выражает готовность к проведению третьего раунда переговоров и ждет назначения сроков, но Украина явно не спешит. На это указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Очевидно, что Киев не спешит. Мы по-прежнему ожидаем предложений по срокам. Российская сторона готова к продолжению и к проведению третьего раунда. Вот что можно сказать по тому, как развивается эта ситуация", - сказал он.

Второй раунд возобновленных прямых переговоров РФ и Украины прошел в Стамбуле 2 июня. Встреча продлилась чуть больше часа, делегации общались на русском языке. Стороны обменялись документами со своим видением аспектов урегулирования конфликта. Глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский сообщал, что Россия передала меморандум из двух частей украинской стороне, также были достигнуты договоренности по обмену пленными, тяжелобольными и молодыми (до 25 лет) пленными.