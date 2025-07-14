Кремль объяснил напряженность на Балтике агрессивной политикой Европы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал проведенные Эстонией боевые стрельбы

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Атмосфера напряженности царит в Балтийском регионе из-за агрессивной политики прибрежных стран Европы. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Разумеется, Балтика сейчас благодаря весьма агрессивной политике прибрежных государств Европы - регион, где можно сказать, что царит напряженность, атмосфера напряженности", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, восприняли ли в Кремле проведенные Эстонией боевые стрельбы на Балтике как попытку эскалации.

При этом представитель Кремля напомнил, что Россия намерена твердо отстаивать свои интересы на Балтике, несмотря на провокационные действия со стороны других государств региона.

Весной Таллин получил от Вашингтона заказанные ранее реактивные системы залпового огня HIMARS. Эстонские военные впервые провели боевые стрельбы из данного вида оружия на Балтике.