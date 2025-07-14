В ГД на этой неделе внесут законопроект о создании единого реестра безопасности

В тестовом режиме реестр будет закрытым, уточнили в пресс-службе фракции "Новые люди"

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Законопроект от фракции "Новые люди" о создании единого реестра безопасности внесут в Государственную думу на этой неделе. Об этом сообщил ТАСС вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди").

"Мы планируем внести законопроект на этой неделе", - сказал вице-спикер.

Как сообщила пресс-служба фракции, в реестре будет содержаться информация о гражданах с непогашенной судимостью за убийство, изнасилование, педофилию, домашнее насилие, телефонное мошенничество и злостную неуплату алиментов.

Указано, что в тестовом режиме реестр будет закрытым. Информацию из него смогут получать сайты знакомств и органы ЗАГСа.

"На основе данных реестра пользователей сайтов знакомств и людей, вступающих в брак, будут предупреждать о непогашенной судимости потенциального партнера", - сообщила пресс-служба.