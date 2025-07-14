Переговоры с Украиной и поставки американских вооружений. Темы брифинга Пескова

Перспективы третьего раунда переговоров с Украиной, поставки американских вооружений Киеву, а также проведенные Эстонией боевые стрельбы на Балтике стали в понедельник основными темами брифинга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О переговорах с Украиной

Россия готова к третьему раунду переговоров с Украиной, но "очевидно, что Киев не спешит".

О поставках вооружений Украине

Россия исходит из того, что поставки американских вооружений Украине продолжались и продолжаются: "Было много слов сказано о дороговизне и так далее, теперь, вроде, получается, что эти поставки будут оплачивать со стороны Европы. Что-то будут оплачивать, что-то не будут, но фактом остается то, что поставки вооружений, амуниции, военной техники Соединенных Штатов продолжались и продолжаются на Украину".

О проведенных Эстонией боевых стрельбах на Балтике

Россия будет твердо отстаивать свои законные интересы на Балтике: "Россия - это балтийское государство. И Россия намерена твердо отстаивать свои интересы в этом регионе, законные интересы".

На Балтике из-за агрессивной политики прибрежных стран Европы царит атмосфера напряженности: "Разумеется, Балтика сейчас благодаря весьма агрессивной политике прибрежных государств Европы - регион, где, можно сказать, что царит напряженность, атмосфера напряженности".

Страны Балтийского региона занимаются провокационными действиями: "Это тоже является совершенно очевидной реальностью".

О визите Келлога в Киев

У России нет ожиданий от визита на Украину американского эмиссара Кита Келлога: "Для нас же очень важно, чтобы господин Келлог как представитель команды президента [США Дональда] Трампа продолжил усилия по посредническим услугам в рамках российско-украинского урегулирования".

Об обращении графа Шереметева