Эксперт Лукьянов: у США нет ресурсов оказывать поддержку Украине в прежнем объеме

Директор по научной работе Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба "Валдай" предположил, что в этих условиях Вашингтон может взять курс на давление на Москву, в том числе и санкциями

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты не смогут оказывать Украине поддержку в тех же масштабах, как это было в предыдущие годы, у Вашингтона нет на это ресурсов. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС директор по научной работе Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов.

Ранее президент США Дональд Трамп после временной остановки поставок вооружений на Украину заявил, что объявит о новом плане вооружения Украины, и отметил, что Вашингтон поставит Киеву дополнительное оружие, в том числе ракеты к системам Patriot, которые в свою очередь оплатит Евросоюз.

"Мне кажется, что, безотносительно даже к намерениям [Трампа], той поддержки, которая оказывалась Украине со стороны Соединенных Штатов в 2023, 2024 годах, сейчас быть не может. Просто не может ее быть, потому что нет такого ресурса ни финансового, ни - самое главное - материального", - отметил эксперт.

"Поэтому шум будет большой, а реальное снабжение гораздо более скромное, чем заявляется. Но тем не менее, конечно, это затягивание конфликта, затягивание способности Украины сопротивляться", - добавил Лукьянов.

По словам аналитика, смена риторики Трампа связана с тем, что предыдущая риторика ни к чему не привела. Как отметил эксперт, американский лидер не смог добиться от России того, чего хотел. "Он рассчитывал на то, что его предыдущие заходы приведут к какой-то смене позиции России, этого не произошло вообще. Теперь он этим крайне раздосадован, он не привык к такому, и если раньше он говорил, что считает основным препятствием к миру Украину, и соответственно оказывал довольно сильное давление на [Владимира] Зеленского и Киев, то теперь он от Зеленского и Киева добился, чего хотел, и он переключается на другую сторону, от которой он не может добиться того, что он хочет", - продолжил он.

Диалог с Москвой

Лукьянов предположил, что в этих условиях Вашингтон может взять курс на давление на Москву, в том числе и санкциями. "Эта позиция очень ободряет Киев, который до этого находился в таком немножко депрессивном состоянии, особенно зимой, когда был пик скандала с Украиной, поведение Трампа было крайне вызывающим, - сказал собеседник агентства. - Сейчас они, безусловно, чувствуют себя намного увереннее. Вопрос, конечно, в масштабах этих поставок, потому что вообще если смотреть на стилистику, методику, я бы даже сказал, Дональда Трампа, то его шумовые эффекты намного громче, чем то, что происходит на деле в его действиях".

При этом эксперт подчеркнул, что диалог Москвы и Вашингтона, который в последнее время активизировался, будет продолжен. "Диалог-то активизировался, но не производит никаких результатов. Вот в этом виде он может и продолжаться. Россия, как мы наблюдаем, по крайней мере на словах, чрезвычайно сдержанно реагирует на все эскапады из Вашингтона, сдержанно, спокойно, терпеливо. Я думаю, что примерно то же и продолжится", - резюмировал Лукьянов.