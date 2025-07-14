После поражения киевского режима западные партнеры Зеленского отвернутся от Украины, считает депутат Госдумы от Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июля. /ТАСС/. Новый этап поставок Украине оружия со стороны США не спасет киевский режим во главе с Владимиром Зеленским от поражения. Такое мнение выразил ТАСС депутат Госдумы от Крыма, член парламентского комитета по безопасности Михаил Шеремет.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп намерен 14 июля представить план поставок Украине оружия, в том числе наступательного. Источники портала утверждают, что план Трампа может содержать пункт о возможной передаче Украине "дальнобойных ракет, которые могут достигать целей глубоко внутри территории России, включая Москву". При этом источники Axios отмечают, что им не известно, принято ли окончательное решение на этот счет.

"Для нестабильного Дональда Трампа Украина по-прежнему останется лишь инструментом для заработка и давления на Россию в решении своих геополитических вопросов. 47-й президент США, как и прежде, брезгливо относится к заискивающему перед ним неонацисту Зеленскому, используя его рвение для продолжения реализации преступного плана Запада по холокосту безразличного им украинского народа. Самого же Зеленского данные поставки дискредитирующего себя американского оружия и техники уже не спасут, а лишь оттянут момент безоговорочной капитуляции", - сказал Шеремет.

Депутат отметил, что после поражения киевского режима западные партнеры Зеленского отвернутся от Украины.