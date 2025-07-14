Путин провел в Кремле очное совещание по вопросам здравоохранения

Президент России предложил членам правительства "начать с результатов работы в рамках Года семьи"

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин открыл в Кремле очное совещание по вопросам здравоохранения, в частности демографии. В мероприятии участвуют курирующая социальные вопросы вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Минтруда Антон Котяков.

Глава государства предложил членам правительства "начать с результатов работы в рамках Года семьи".

Мероприятие - второе из серии социальных совещаний, анонсированных Кремлем. На прошлой неделе - 10 июля - прошло совещание по вопросам образования.

Как отмечал на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, на совещании планируется поднять все аспекты социальной проблематики, начиная с демографии и здравоохранения. При этом помимо основных вопросов повестки, участники встречи смогут обсудить и иные темы.