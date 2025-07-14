По словам посла по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима, в значительной степени на внутреннюю политику Киева перемены правительства не повлияют

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Назначение Юлии Свириденко главой украинского кабмина не повлияет на внутреннюю политику Украины, но само правительство станет более гибким для европейских хозяев украинского режима и окажется на коротком поводке у главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака. Об этом заявил ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

"Правительство безликого Дениса Шмыгаля заменят на более гибкое для хозяев правительство Свириденко. По сути дела, большинство министров сохранят свои посты, либо будет проведена рокировка. Только психологически пытаются сбросить ответственность, которая накапливается сейчас на Зеленском, перенаправив ее на перезагрузку правительства. Свириденко более близка к Ермаку, то он теперь будет держать кабмин на коротком поводке, плюс задачей Свириденко будет реагировать не просто на слова, а на намеки европейских хозяев украинской власти", - сказал дипломат.

Поэтому, по словам Мирошника, в значительной степени на внутреннюю политику Украины перемены правительства не повлияют. "Будут еще больше ориентироваться на задачи, которые будут ставиться европейцами, и моментально реагировать и подстраиваться под любые их пожелания", - добавил он.