Карпович: Трамп словами о вооружениях хочет дистанцироваться от проблем Киева

По словам проректора Дипакадемии МИД РФ, в любом случае решение американского лидера не повлияет на российскую политику в отношении украинского кризиса

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявлениями о возможных поставках вооружений Украине за счет Европы хочет дистанцироваться от всех проблем, связанных с киевским режимом. Такое мнение высказал ТАСС проректор Дипломатической академии МИД РФ Олег Карпович.

"Судя по истории принятия решений администрацией Дональда Трампа, вполне можно прийти к заключению о том, что в политике президента Трампа стал традицией такой "ковбойский наскок". Это было весьма подмечено в отношении европейских стран, - сказал Карпович. - Трамп хочет разделить расходы".

"Трамп как очень амбициозный человек хочет войти в историю, для этого ему нужны очень ясные победы. Он хочет дистанцироваться от решения украинских проблем, - отметил эксперт. - Президент США понимает, что украинский кризис быстро решен не будет, поэтому предпринимает все усилия, чтобы переложить ответственность на европейцев. В данной ситуации он хочет дистанцироваться от всех проблем, связанных с киевским режимом".

По словам проректора Дипакадемии, в любом случае решение Трампа не повлияет на российскую политику в отношении украинского кризиса.