Эксперт Дудчак: новые имена в кабмине Украины можно даже не запоминать

Ведущий научный сотрудник Института стран СНГ считает, что действующие лица в правительстве - марионетки

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Перестановки в правительстве Украины не изменят ничего в политике этой страны, так как все действующие лица - марионетки и выполняют указания Запада, на каких бы постах ни находились. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС ведущий научный сотрудник Института стран СНГ, эксперт движения "Другая Украина" Александр Дудчак.

Ранее Владимир Зеленский предложил вице-премьеру - министру экономики Юлии Свириденко стать во главе украинского правительства вместо Дениса Шмыгаля. Он отметил, что в ближайшее время ожидает от нее представления программы действий нового кабмина.

"Правильно называют эти перестановки просто передвижением кроватей в борделе. Ни на что это серьезно не повлияет. Шмыгаля прочат уже и на пост главы Минобороны, туда же направляют и нынешнего главаря СБУ. Свириденко - премьер-министр? Почему бы и нет? В принципе, для нынешней Украины все эти персонажи - куклы в театре Карабаса-Барабаса. Политика будет прежняя, Украина исполняет функции, которые определены теми, кто ею управляет извне. Там задача одна - максимально использовать ее для войны против России с утилизацией лишнего населения, ну и просто тянуть время, пока Европа не перевооружится. Так что можно даже не запоминать фамилии. Так, человек-функция на посту премьера, человек-функция на посту министра обороны, ну и так далее", - сказал эксперт.

По его мнению, в наилучшем положении оказался занимающий пост министра обороны Рустем Умеров. "Умерова отправляют вроде как послом в США, но он и так, к счастью, не занимался обороной особо, в основном занимался переговорами. Из всех перемен больше всех повезло именно Умерову. Уехать послом в США, меньше нести ответственность за происходящее. В конце концов он там и останется, тем более домик уже есть, семья уже там - смысла возвращаться на Украину нет", - пояснил Дудчак.

Нарушение конституции

Слухи об отставке Шмыгаля ходят на Украине не один месяц. Некоторые местные аналитики утверждали, что его замены добивается глава офиса Зеленского Андрей Ермак, при этом Свириденко называли человеком Ермака. В сентябре прошлого года в украинском правительстве произошли большие перестановки, сменилось несколько министров и вице-премьеров, однако Шмыгаль тогда сохранил свой пост. По оценке некоторых политологов, тогда Ермак "разменял Шмыгаля на всех неугодных ему членов кабмина".

Некоторые украинские депутаты и эксперты изначально отмечали, что замена премьер-министра во время действия в стране военного положения невозможна, так как она повлечет отставку всего кабмина, что запрещено конституцией. Часть политологов все же полагает, что теоретически можно найти "обходные пути", однако это может вызвать затруднения в работе с западными партнерами, которые станут задавать вопросы о легитимности премьера, подписывающего соглашения о предоставлении Киеву помощи.

Тем не менее Зеленский 14 июля внес в Раду законопроект о продлении военного положения еще на 90 дней. Ожидается, что парламент проголосует за него уже на текущей неделе.

Как отмечает депутат Верховной рады Марьяна Безуглая, нарушения процедуры назначения премьера уже начались: по закону предложить кандидатуру главы кабмина должно парламентское большинство, а не Зеленский.

В свою очередь депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сообщает, что увольнения министров планируются на 16 июля, а голосование парламента по новым кандидатурам - на 17 число.