Шойгу в годовщину ввода миротворцев в ЮО напомнил о роли Запада в развале СССР

Секретарь Совбеза РФ отметил, что конфликт в Южной Осетии показывает намерения Запада по развалу республик бывшего СССР

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Конфликт в Южной Осетии, погашенный в 90-е и чуть не разгоревшийся вновь в 2008 году, подтверждает ясные намерения Запада по развалу республик бывшего СССР. Об этом ТАСС заявил в 33-ю годовщину начала миротворческой операции РФ в зоне грузино-осетинского конфликта секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.

В 1992 году он был председателем Государственного комитета Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и с российской стороны являлся сопредседателем смешанной контрольной комиссии (СКК) по стабилизации обстановки в зоне грузино-осетинского конфликта.

"Это было сложное и тяжелое время тогда, но мы, с одной стороны, верили, что СССР возродится, ведь братские народы Союза ССР еще недавно жили бок о бок на своей исторической родине, в единой стране. С другой - мы были уверены, что любую войну можно закончить миром. И это нам тогда удалось - на 17 лет в Южной Осетии и Абхазии люди перестали убивать друг друга, пока в августе 2008 года президент Грузии Саакашвили, поощряемый Западом, опять не начал новую войну, которую Россия также закончила - принуждением агрессора к миру", - сказал Шойгу.

"К сожалению, уже тогда на завершающем этапе стало понятно, что наши благие желания и мечты кардинально расходились с мнением Запада, считавшего себя победителем в ликвидации СССР. У них на Западе были ясные намерения продолжить развал республик бывшего СССР. Ярким подтверждением этого стали спровоцированные в начале 90-х вооруженные конфликты в Южной Осетии, Абхазии, Приднестровье, события на Кавказе", - отметил Шойгу.

Жители Южной Осетии и военнослужащие РФ в годовщину начала российской миротворческой операции почтили память миротворцев, возложив цветы к обелиску. В этот день во всех храмах республики прошли поминальные молебны, передает корреспондент ТАСС.