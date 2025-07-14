Россия одобрила денонсацию соглашения с США по утилизации оружейного плутония

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев отметил, что денонсация этого договора носит формальный характер

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила предложение МИД по денонсации соглашения с США по утилизации оружейного плутония. Об этом сказано в материалах заседания комиссии, с которыми ознакомился ТАСС.

"Законопроектом предлагается денонсировать соглашение между правительством РФ и правительством США об утилизации плутония, заявленного как плутоний, не являющийся более необходимым для целей обороны, обращении с ним и сотрудничестве в этой области, подписанное в Москве 29 августа 2000 года и в Вашингтоне 1 сентября 2000 года, предусматривающее утилизацию каждой из сторон 34 тонн оружейного плутония, объявленного излишним для военных программ. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддерживает законопроект о денонсации указанного выше соглашения", - сказано в материалах. Соглашение было ратифицировано в 2011 году.

Как рассказал ТАСС председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев, денонсация этого договора носит формальный характер. "Данное соглашение уже было приостановлено в 2016 году, поэтому денонсация - это формальность. Решение о денонсации связано с введением США санкций против России, а главным образом - с намерением США изменить порядок утилизации плутония, прописанный в соглашении, без получения на то согласия со стороны России", - рассказал он.

По словам Груздева, для денонсации существует несколько причин. "В договоре установлены условия возобновления соглашения: сокращение военной инфраструктуры США, размещенной на территории государств - членов НАТО; отмена антироссийских санкций и компенсация ущерба, понесенного Россией в результате их введения. Этот список невыполненных условий договора, увы, не ограничивается вышеперечисленными", - сообщил председатель правления АЮР.

Он напомнил, что нарушение условий соглашения является основанием для денонсации в связи с коренным изменением обстоятельств, существовавших при его заключении.

"Основания денонсации соответствуют нормам международного права, а именно Венской конвенции о праве международных договоров 1969 года", - резюмировал Груздев.