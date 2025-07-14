ГД 15 июля рассмотрит три проекта во исполнение послания президента

Председатель Госдумы Вячеслав Володин пояснил, что решение о рассмотрении законопроектов было принято по итогам Совета Думы

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании 15 июля рассмотрит три законопроекта, направленных на законодательное обеспечение реализации послания президента РФ Федеральному собранию. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"На пленарном заседании 15 июля рассмотрим три законопроекта, направленных на законодательное обеспечение реализации послания президента Федеральному собранию. <…> Рассмотрев эти законопроекты, Государственная дума выйдет на 97% исполнения плана реализации законодательного обеспечения послания президента. Останется рассмотреть еще три инициативы. Все они приняты в первом чтении", - сказал Володин, его слова приводит пресс-служба.

Он пояснил, что решение о рассмотрении законопроектов было принято по итогам Совета Думы. По словам председателя палаты парламента, рассматриваемые инициативы направлены на решение задачи в части повышения страховых гарантий по долгосрочным вкладам, исследования структур российского рынка потребления, создания системы возмещения стоимости имущества на индивидуальных инвестиционных счетах.

"Задачу по законодательному обеспечению исполнения послания необходимо выполнить полностью до конца сессии. От этого зависят решения, которых ждут граждане. Речь идет о создании правового поля для достижения национальных целей развития", - подчеркнул Володин.