ГД 15 июля рассмотрит законопроект об усилении ответственности иноагентов

В настоящее время уголовная ответственность за нарушение законодательства об иноагентах наступает после двукратного привлечения к административной ответственности

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании 15 июля рассмотрит в первом чтении законопроект об усилении уголовной ответственности за нарушение законодательства об иноагентах.

"Государственная дума рассмотрит на пленарном заседании 15 июля в первом чтении законопроект о внесении изменений в статью 330.1 Уголовного кодекса РФ в части уточнения ответственности за уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах", - сказал Володин по итогам Совета Думы, его слова приводит пресс-служба палаты парламента.

Документ был внесен на рассмотрение Госдумы группой депутатов во главе с председателем думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василием Пискаревым.

В настоящее время уголовная ответственность за нарушение законодательства об иноагентах наступает после двукратного привлечения к административной ответственности. Согласно законопроекту, привлечение иноагента к уголовной ответственности станет возможным после однократного привлечения к административной ответственности.

"Нам важно защитить Россию от вмешательства недружественных стран, действующих через прикормленных иноагентов. Усиливая ответственность для них, мы защищаем интересы наших граждан, обеспечиваем безопасность государства. Те, кто не соблюдает наши законы, в том числе находясь за границей, должны отвечать за свои действия по всей их строгости", - отметил Володин.