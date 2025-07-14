Эксперт Новик назвал возможный новый пакет помощи Украине от США незначительным

По мнению эксперта Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ, деньги на это заложены в фонде помощи Киеву, который был учрежден еще экс-президентом США Джо Байденом

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Новые поставки вооружений Украине, о которых может объявить президент США Дональд Трамп, будут незначительными. В пакет помощи могут войти специализированные БМП, MLRS, амуниция, медикаменты и патроны. Такое мнение выразил ТАСС эксперт Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ Николай Новик.

Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что Трамп намерен 14 июля представить план поставок Украине оружия, в том числе наступательного. Как пишет портал, глава американской администрации на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме в понедельник "представит новый план вооружения Украины, который, как ожидается, будет включать наступательное оружие". Axios подчеркивает, что это ознаменует "серьезный сдвиг" в политике Трампа.

"Трамп объявит о незначительной военной поддержке Украины. Деньги на это заложены в фонде военной помощи Киеву, который был учрежден еще Джо Байденом и составляет до $4 млрд. По заявлению госсекретаря Марко Рубио, союзники США согласились делиться американскими системами и боеприпасами с Киевом, а затем закупать необходимое у американцев. Такая схема идеально вписывается в модель Трампа по развитию военного сектора страны и максимального отстранения от прямого столкновения. Я думаю, это будет основное: ракеты для установок залпового огня HIMARS и MLRS, небольшое количество специализированных БМП, амуниция, медикаменты и патроны", - сказал Новик.

По словам эксперта, остальное по специальным контрактам будет поставлять ЕС, но эти вооружения могут быть поставлены в совсем незначительных количествах или не поставлены вовсе, так как "дела с воспроизводством запасов 155-мм снарядов, комплексов Javelin и Stinger, ракет для комплексов ПРО Patriot идут очень плохо". "Отдельно стоит упомянуть об особенностях уже действующих контрактов на поставку на Украину - они предполагают многолетний цикл создания резервов вооружений с последующей передачей, но это будет в течение 5-10 лет", - отметил Новик.

Цель новых поставок вооружений

По его словам, основной целью будет поддержание конфликта в той стадии, когда ни Россия, ни Украина не смогут получить значительный перевес для изменения ситуации. "Мощь Соединенных Штатов многие десятилетия базируется на трех основных нерушимых столпах, которые в своей политике, на первый взгляд хаотичной и непродуманной, продолжает поддерживать и развивать Дональд Трамп. Во-первых, это финансовая мощь доллара как глобальной доминирующей валюты. Во-вторых, это сильные американские корпорации транснационального масштаба, которые так хочет реанимировать 47-й президент. В-третьих, это неоспоримый имидж США как однополярного международного гегемона и доминатора", - отметил эксперт.

Он подчеркнул, что Трамп уже проводит полноформатную политику по всем возможным направлениям - "безумную "тарифную политику" против всего мира, которая больше бьет пока по экономике Штатов. "Это попытки получить контроль над ФРС и заменить действующего председателя Джерома Пауэлла любым путем на лояльного Скотта Бессента, разрешение современных военных конфликтов всеми доступными способами, включая и односторонние заявления об их завершении: Индия - Пакистан, Конго - Руанда, Израиль - Иран, поддержка военных корпораций США и политики дальнейшей милитаризации в рамках деятельности "министерства войны", как называет Пентагон в своих высказываниях Трамп - в 2026 году военный бюджет страны увеличится до $1,01 трлн", - указал Новик.