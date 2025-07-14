Эксперт Новик: вероятность поставок Украине дальнобойных ракет ATACMS США низкая

По его словам, несмотря на заявления руководства Lockheed Martin о скором увеличении выпуска ракет для систем Patriot до 600 год, это кажется маловероятным из-за нехватки дефицитных компонентов, квалифицированных рабочих кадров и широкой географии уже действующих договоренностей с другими странами

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Возможность поставок Украине дальнобойных ракет ATACMS в случае объявления Трампом о военной помощи Киеву кажется маловероятной из-за нехватки дефицитных компонентов и квалифицированных рабочих кадров. Об этом заявил ТАСС эксперт Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ Николай Новик.

Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что Трамп намерен 14 июля представить план поставок Украине оружия, в том числе наступательного. Как пишет портал, глава американской администрации на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме в понедельник "представит новый план вооружения Украины, который, как ожидается, будет включать наступательное оружие". Axios подчеркивает, что это ознаменует "серьезный сдвиг" в политике Трампа.

"Возникают сомнения в возможных поставках именно наступательных дальнобойных ракет типа ATACMS, дальность полета которых доходит до 300 км. Однако в подобной схеме есть и ряд сложностей - это сама структура и возможности воспроизводства арсеналов в Соединенных Штатах. Сейчас многие специалисты в Вашингтоне с тревогой воспринимают истощение вооружений Пентагона, в особенности это касается ракет ПВО", - сказал Новик.

По его словам, несмотря на заявления руководства Lockheed Martin о скором увеличении выпуска ракет для систем Patriot до 600 год, это кажется маловероятным из-за нехватки дефицитных компонентов, квалифицированных рабочих кадров и широкой географии уже действующих договоренностей с другими странами.

"Отдельно стоит упомянуть позицию сенатора-республиканца Линдси Грэма, который продвигает закон о введении 500% пошлин для стран за экономическое сотрудничество с Россией. Этот инструмент потенциально будет в руках Конгресса, чего Трамп, привыкший контролировать ситуацию, не допустит. Сейчас администрация прорабатывает возможность подчинения механизма Трампу, что даст возможность манипуляций при очередном раунде переговоров", - считает Новик.