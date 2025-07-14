ГД 15 июля обсудит во II чтении наказание за осквернение памятников

Законопроект внесло в палату парламента в апреле правительство РФ, в первом чтении он был принят в июне

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Депутаты Государственной думы 15 июля планируют рассмотреть во втором чтении законопроект об уголовной ответственности за осквернение воинских захоронений, а также памятников и других объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества. Об этом по итогам заседания Совета палаты парламента журналистам сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Уголовная ответственность - мера серьезная, но оправданная в условиях, когда недружественные страны Запада пытаются исказить историю, уничтожают мемориалы, памятники и захоронения советских воинов, благодаря которым они сегодня живут, - подчеркнул Володин. - Наша задача - защитить память о погибших героях, не допустить осквернения их могил".

Законопроект внесло в палату парламента в апреле правительство РФ, в первом чтении он был принят в июне. Изменения предусмотрены в статью 243.4 Уголовного кодекса РФ. В настоящее время статья предполагает наказание за уничтожение или повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или посвященных дням воинской славы России (в том числе мемориальных музеев или памятных знаков на местах боевых действий).

Законопроектом предлагается ввести ответственность в том числе за осквернение таких объектов. Максимальное наказание за подобное преступление будет предусматривать лишение свободы сроком до 5 лет.